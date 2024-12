Eliane Giardini - Lucas Teixeira / TV Globo

Rio - Eliane Giardini, de 72 anos, comunicou a morte do irmão, o ator Paulo Roberto Giardini, através do Instagram, nesta segunda-feira (2). Intérprete de Berta em "Mania de Você", a artista publicou uma foto do familiar e lamentou a partida dele na legenda.

"Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros, músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta, mano. Te amo infinito para sempre", escreveu a artista na rede social.

Em luto, Eliane recebeu o carinho dos amigos. "Que notícia triste... Meus sentimentos mais profundos.... Um beijo no teu coração, Eliane", postou o ator Matheus Nachtergaele. "Meus sentimentos", afirmou Grazi Massafera. "Querida! Sinto muito! Um beijo enorme em você, querida!", disse Tata Werneck. "Meus sentimentos, Eliane, querida! Muita luz para ele nessa passagem. Força! Beijos para toda família. paz e bem", comentou Bianca Bin.

Paulo Betti, que foi casado com Eliane entre 1973 a 1997, informou que a causa da morte do ex-cunhado foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC). "Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado. Quem nunca comeu a famosa 'pizza do Paulinho'? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do Teatro? Ele prestou o ultimo vestibular na Uerj com seu filho Miguel!Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou".

O velório de Paulo Giardini acontecerá nesta terça-feira (3), no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, das 9h às 12h.