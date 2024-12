Avó da influenciadora foi internada após sofrer um AVC - Reprodução/Instagram

Avó da influenciadora foi internada após sofrer um AVC Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2024 19:58

Rio - Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, usou as redes sociais nesta segunda-feira (02) para contar que avó da influenciadora precisou ser internada depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em sua residência em Sorocaba, interior de São Paulo.

fotogaleria "Eu estou precisando de algo que me tranquilize, pelo menos do lado do meu neto. Eu vim para Sorocaba às pressas no sábado a noite, eram umas 9 da noite, porque minha mãe começou a passar mal. Ela já vai fazer 90 anos, está há 4 anos acamada, e nos últimos 3 meses ela foi muito para o hospital. Pedi muito a Deus que ela não fosse ao hospital quando Ravi fosse nascer. Graças a Deus, ela não foi, e consegui dar o suporte para a minha filha", disse.

"Agora piorou o quadro dela, ela teve um AVC. Estou indo para o hospital. Deus no controle, mesmo. A gente fica muito sensibilizada, porque minha mãe tem 90 anos, e, pela situação dela, sabemos que ela não vai ficar muito tempo com a gente. Dói muito porque é a mãe, né? Eu vejo como eu sou parceira da minha filha, como eu amo estar com ela, e agora nesse período que eu estava lá [no hospital com a filha], aconteceu qualquer coisinha e ela falava: 'Não enche o saco da Viih, deixa ela lá'. Pior que eu não consegui conversar com ela, porque ainda está desacordada", relatou.

Viviane ainda comentou o estado de saúde de Ravi, o segundo filho de Viih Tube foi internado duas semanas após o nascimento. "Tivemos tantos desafios naquele hospital. Só nos duas sabemos. Nós e o Eli, que ficou o tempo todo junto. Mas Deus está no controle. E dói né? O Ravi é uma benção, e realmente o quadro dele representa muito bem".