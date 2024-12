Cantora contou detalhes dos exames realizados - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2024 18:07

Rio - Gabi Melim, de 30 anos, atualizou seu estado de saúde nesta segunda-feira (02) após o diagnostico de paralisia de Bell, uma fraqueza súbita dos músculos em um lado da face, revelado no final de semana. A cantora realizou alguns exames e tranquilizou os seguidores sobre a gravidade do problema.

"Obrigada pelas mensagens de apoio e carinho. Vim no neurologista e estou me cuidando. Já descartamos algo mais grave com o resultado da tomografia e ressonância que fiz do cérebro", escreveu nos Stories.