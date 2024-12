Fabiana Justus - Reprodução Instagram

Fabiana JustusReprodução Instagram

Publicado 02/12/2024 16:17

Rio - Nesta segunda-feira (2), Fabiana Justus, de 38 anos, celebrou a recuperação de sua saúde, após passar por um tratamento intenso, devido ao diagnóstico de leucemia aguda . Em uma publicação feita no Instagram, a filha de Roberto Justus fez uma reflexão com a chegada do mês de dezembro, e relatou que 2024 foi o ano mais desafiador de sua vida.

fotogaleria

"Começando o último mês do ano que foi o mais desafiador da minha vida. Estou aqui, descabelada e suada, me dedicando a minha saúde pensando no quanto isso é importante. A saúde! Obrigada, Deus. Por terminar o ano com ela de volta", declarou.

Seguidores da influenciadora comentaram na publicação. "Gloria a Deus por sua saúde e sua vida, Fabi. Muito feliz em te ver tão feliz", disse um. "Muito bom te ver bem. Fabi, querida. Orações por você sempre estarão por aqui", afirmou outro. "Você merece muito essa cura. Deus é perfeito! Exale gratidão mesmo. Você é gente boa demais! Feliz vida para você e sua família linda", comentou mais um fã.