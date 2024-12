Ticiane Pinheiro e César Tralli - Reprodução Instagram

Ticiane Pinheiro e César TralliReprodução Instagram

Publicado 02/12/2024 14:20 | Atualizado 02/12/2024 14:21

Rio - Ticiane Pinheiro usou o Instagram, nesta segunda-feira (2), para celebrar os setes anos de casamento com César Tralli. A apresentadora publicou um vídeo de momentos especiais ao lado do jornalista, e encantou seguidores com a homenagem.

"Vida. Hoje celebramos 7 anos dessa união que só cresce e se fortalece a cada dia. Obrigada por me fazer sentir a mulher mais amada e por iluminar minha vida com seu sorriso e sua presença. Tudo é mais bonito e leve quando estou ao seu lado, e cada momento é um presente que agradeço todos os dias", declarou.



Pinheiro relembrou momentos ao lado de César. "Lembro de tantos momentos especiais que vivemos: aquele dia em que rimos até a barriga doer, as conversas longas nas noites tranquilas, os sonhos que construímos juntos. Você é meu meu porto seguro. Que venham muitos mais anos de amor, cumplicidade e aprendizado, porque ao seu lado a vida é completa. Eu te amo ontem, hoje e sempre", finalizou.

Internautas comentaram na postagem. "Que Deus continue abençoando o seu casamento. Uma aliança inabalável", disse um. "Sejam eternamente felizes", afirmou outro. Meu casal preferido. Como é bom ver e poder sentir, mesmo de longe, essa energia linda e boa de vocês dois. Felicidades", comentou mais um fã.