Laila Zaid critica decoração de Natal da casa de Virginia Fonseca e divide opiniõesReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/12/2024 10:54

Rio - Laila Zaid criticou a decoração de Natal da casa da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Através de um vídeo publicado no Instagram, a atriz, que é ativista ambiental, fez uma reflexão sobre a quantidade de resíduos produzidos, dividindo opiniões entre os internautas.

"Parece um shopping, mas só a casa da Virginia no Natal. Existem limites pra enfeitar seu Natal? Ou o nascimento do Cristo?", iniciou a atriz na legenda da publicação. No registro, ela analisa a decoração da mansão onde a influenciadora mora com a família, em Goiânia.Em seguida, Laila comparou a decoração luxuosa com o nascimento simples de Jesus, conforme a história bíblica. "Jesus nasceu numa manjedoura, né? Numa estribaria e isso até onde eu sabia é pra que a gente refletisse a importância da simplicidade... Já num sei mais nada, alguém aí me ajuda!? Eu quis trazer isso aqui pra vocês porque, sério, a gente precisa se perguntar: Como o Natal pode transmitir amor, paz e união se a gente está transformando tudo num espetáculo de resíduos que afetam o meio ambiente e os seres vivos? Alguém da antropologia, me acode aqui".Por fim, ela perguntou os seguidores se estava sendo muito crítica sobre o assunto, ou não. "Será que estou sendo chata demais ou faz sentido repensar como a gente anda celebrando o Natal?".