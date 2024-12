Arlindinho e Lillayne Pereira se casam no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 02/12/2024 08:37

Rio - O cantor Arlindinho, de 33 anos, se casou com Lillayne Pereira, neste domingo (1º), no Rio. O casal reuniu familiares e amigos em uma cerimônia intimista em um restaurante. Alguns registros do momento especial, que contou com uma apresentação de Mr. Dan, foram compartilhados no Instagram.

"Eu casei com o amor da minha vida! Viva o amor, Lillayne. Teu sonho foi realizado com o Mr. Dan. Nasce um novo Arlindo!", escreveu o filho de Arlindo Cruz e Babi na legenda. "Obrigada por realizar todos os meus sonhos. O melhor dia da minha vida! te amo!", comentou Lillayne.

Durante a cerimônia, Mr. Dan emocionou os noivos ao som de "Na Nossa Sala". Arlindinho também soltou a voz na festa com a música "Azul da Cor do Mar" e "Nos Braços Da Batucada". Mãe do cantor, Babi marcou presença no casório. Confinada em "A Fazenda", da Record, Flora - irmã do artista - não participou do enlace.