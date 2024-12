Alice Wegmann opina sobre breve aparição de Adriane Galisteu na série 'Senna' - Reprodução / Instagram

Alice Wegmann opina sobre breve aparição de Adriane Galisteu na série 'Senna'

Publicado 02/12/2024 20:28 | Atualizado 02/12/2024 20:29

Rio - A atriz Alice Wegmann, que interpreta Lilian Vasconcellos, ex-mulher do piloto Ayrton Senna, na série da Netflix sobre a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, respondeu às críticas sobre o pouco tempo dedicado à apresentadora Adriane Galisteu na trama.

A produção, lançada no streaming em comemoração aos 30 anos da morte do piloto, traz Galisteu em uma breve aparição de apenas 2 minutos e 34 segundos, enquanto Xuxa Meneghel, outra figura importante na vida do piloto, ganhou mais destaque com um episódio inteiro, o que incomodou os telespectadores.



Alice buscou justificar a escolha do roteiro após críticas à trama. "Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida em seis episódios… Mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né?", declarou a atriz.



Adriane Galisteu e a reação à série



Adriane Galisteu, que viveu um romance com Senna nos 405 dias que antecederam sua morte, optou por uma reação sutil à estreia da série. A apresentadora comentou com emojis de coração em uma publicação de Julia Foti, atriz que a interpretou na produção. Galisteu também compartilhou o vídeo nos Stories do Instagram, onde escreveu: "Gosto muito dela".



No vídeo, Julia aparece lendo um trecho do livro Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, escrito por Adriane e publicado meses após a morte do piloto.



A série "Senna"



Disponível na Netflix, "Senna" explora a vida e a carreira do piloto brasileiro, com foco em suas conquistas, personalidade e relações pessoais. A produção é lançada três décadas após o acidente fatal no GP de San Marino, em 1º de maio de 1994, e promete reviver momentos marcantes da trajetória do ídolo.