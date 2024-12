Thaeme experimenta vestido de casamento anos após a cerimônia - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2024 19:27 | Atualizado 02/12/2024 19:58

Rio - Nesta segunda-feira (2), a cantora Thaeme postou um vídeo nas redes sociais experimentando o vestido de casamento de 10 anos atrás. Mas, ao virar de costas, ela mostrou que o vestido não cabe mais pois não fecha.

A artista, que é mãe de duas crianças, fruto de seu casamento com Fábio Elias, se assusta ao provar a peça que usou na celebração da união em Cancún, em janeiro de 2015: "Vou mostrar a realidade da coisa, não fecha. O quadril está torando" .



"E eu achando que faria renovação de votos com ele quando fizéssemos 10 anos. Eu acredito que, além de ter dado uma engordadinha pós filhas, o quadril e a parte das costelas também expandiu por aqui… Alguma mamãe notou isso também?! Porque é muita diferença, nem eu sabia que era tanta! Tá precisando de uma reforma. Ajuda!", disse ela, bem humorada.



Thaeme afirma que o corpo mudou após duas gestações e conta está com seis quilos a mais da época do casamento. "Muita gente fala que eu estou com o mesmo corpo. Naquela época variava entre os 50, 52 quilos e hoje peso 58. Entendeu, né?"