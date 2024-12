Filhos caçulas de Claudia Raia e Edson Celulari se encontram pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Filhos caçulas de Claudia Raia e Edson Celulari se encontram pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 16:51

Rio - Enzo Celulari encantou seus seguidores ao compartilhar um momento especial e repleto de amor em família. Nesta segunda-feira (2), o empresário publicou um vídeo marcando o primeiro encontro entre os quatro filhos de Claudia Raia e Edson Celulari.



fotogaleria

Nas imagens, Enzo aparece ao lado de Sophia, sua irmã, e dos pequenos Luca, de 1 ano, e Chiara, de 2 anos, enquanto todos brincam e sorriem juntos no chão de uma sala de estar. "Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas – o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito", escreveu Enzo na legenda, emocionando fãs e amigos.



Chiara é filha de Edson Celulari com Karin Roepke, com quem está casado desde 2017. Já Luca é fruto da união de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, seu parceiro há 11 anos. O momento, que celebra a união das famílias, foi recebido com muito carinho pelos seguidores, refletindo a importância dos laços afetivos.

Confira: