Anitta mostra obra da nova mansão Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 14:44 | Atualizado 02/12/2024 14:46

Rio - Nesta segunda-feira (2), Anitta desembarcou no Rio de Janeiro para participar do Prêmio Multishow e aproveitou para visitar a obra da nova mansão, que está em fase final de construção. Com previsão de entrega para daqui a duas semanas, a cantora não escondeu a expectativa de comemorar o Natal no novo lar.



"Faltam duas semanas para entregarem. Hoje é dia de ir lá entender se esse vai ser um Natal feliz, ou um Natal feliz com vontade de matar meia dúzia," brincou.



O imóvel, avaliado em R$ 11 milhões, conta com ambientes luxuosos e exclusivos. Segundo o influencer Duh Marinho, amigo de Anitta, que compartilhou detalhes da residência, cerca de 30 placas de mármore importadas da Itália foram rejeitadas pela artista. A casa terá duas cozinhas: uma para uso da família e amigos e outra para serviço com decoração clean e neutra, diferente da casa anterior.



O irmão da cantora, Renan, tem acompanhado a obra, mas Anitta fez questão de reforçar que as decisões finais são dela: "O Renan não gostou, mas a casa é minha, quem tem que gostar sou eu."



Sobre o ritmo intenso da obra, os arquitetos responsáveis explicaram que 70 funcionários estão empenhados para cumprir o prazo. A cantora, que brincou com sua falta de paciência para acompanhar os detalhes, desabafou: "Eu odiei escolher tudo! Não tenho esse tempo, eu tenho uma carreira internacional."



A mansão terá ainda um espaço planejado para o futuro, que a artista definiu como "uma casa para Larissa e outra para Anitta". Até lá, Anitta espera celebrar as festas de fim de ano no novo lar: "Se ela não tiver Natal, quem não vai ter Natal são vocês", disse, aos risos.