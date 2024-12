Klara Castanho - Reprodução Instagram

Publicado 02/12/2024 16:54

Rio - Klara Castanho, de 24 anos, fez uma retrospectiva do ano de 2024, nesta segunda-feira (2). Em uma publicação feita no Instagram, a atriz refletiu sobre suas conquistas e mostrou momentos especiais com um carrossel de fotos. "E o ano ainda não acabou", escreveu na legenda.

"Como vou ser triste se esse ano eu lancei mais uma temporada de série que eu amo, participei do 'Dança dos Famosos', rodei um longa que chega aos cinemas no que ano quem, trabalhei com marcas que amo, lançamos a última temporada de 'De Volta aos 15', voltei para as novelas e agora estamos no ar de segunda à sábado, às 18h em Garota do Momento", declarou.

A artista recebeu diversos elogios de internautas. "Seus olhos voltaram a sorrir, e eu abro um sorriso genuíno todo dia por causa disso. Felicidades, menina linda", disse um. "Você é sensacional menina, mulher. Continuarei aqui, vendo cada passo dessa trajetória linda que está construindo. Já estou ansiosa pelos próximos capítulos", afirmou outro. "Como ser triste se você acabou de dizer que ainda não acabou? Que venham mais e mais coisas lindas nesse ano ainda e nos próximos", comentou mais um fã.