Na reta final da gravidez, Duda Reis renova bronzeado e mostra barrigão - Reprodução / Instagram

Na reta final da gravidez, Duda Reis renova bronzeado e mostra barrigãoReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 10:18

Rio - Duda Reis, de 23 anos, está na reta final da gravidez da primeira filha, que se chamará Aurora, e aproveitou o sol deste domingo (1º) para renovar o bronzeado. Através dos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou registros do momento.

fotogaleria

Na foto, Duda aparece deitada em uma espreguiçadeira na área externa do seu apartamento, deixando o barrigão em evidência. A influenciadora também mostrou que estava acompanhada de um dos cachorros de estimação. Ela e o pet estavam molhados para se refrescarem das altas temperaturas.O bebê é fruto do casamento de Duda com o cabeleireiro Du Nunes. O casal assumiu o namoro em julho de 2022. Eles oficializaram a união em novembro do ano passado, em uma cerimônia intimista em Porto Feliz, interior de São Paulo.