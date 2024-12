Igor Angelkorte - Reprodução do Instagram

Publicado 02/12/2024 09:21 | Atualizado 02/12/2024 10:50

Rio - Igor Angelkorte, 36 anos, se apresentou para apenas 12 pessoas em uma sessão da peça "Sidarta", no Teatro Ipanema, na Zona Sul do Rio, e desabafou sobre a situação no Instagram. Conhecido por papéis em novelas como "O Outro Lado do Paraíso (2017)" e "Terra e Paixão" (2023), da TV Globo, o ator disse que o trabalho é feito com muito "amor" e pediu ajuda na divulgação do espetáculo.

"Sabe quantas pessoas tinham ontem para assistir o 'Sidarta' na plateia? Doze pessoas. O teatro tem 170 lugares. Por que isso acontece? Fico me perguntando. Quando a gente está fazendo uma bomba, uma peça ruim, a gente sabe que o boca a boca não rola. Quando a gente está fazendo um trabalho com muito amor, com delicadeza e a gente sente a troca com o público, é outra coisa. E é o que rola aqui", afirmou Igor.







O artista acredita que a falta de 'roteiros' de espetáculos pode ter contribuído para a falta de público. "Acho que tem alguns elementos para o teatro carioca. Um deles é o fato de não sabermos mais como procurar onde estão as peças em cartaz. Eu mesmo, que sou do meio, nem sempre sei o que está rolando em outros espaços e acabo dependendo das redes sociais para um amigo me dizer 'ó, tem peça em tal lugar'", afirmou ele, que também encontrou desafios para divulgar o monólogo.

"Outra questão é o fato de ser um solo e esse desafio de divulgar sozinho. Encontrei amigos e já ouvi: 'Puxa, perdi Sidarta. Adoraria ter visto'. Respondo que estou em cartaz. Para minha surpresa, muitas pessoas ficaram surpresas com essa informação", completou.

Na legenda da publicação, Igor pediu: "Nos ajude a divulgar, por amor. Se você viu Sidarta e gosta do trabalho, faz um vídeo falando dele, posta nas redes, liga pra 'migue' conta, fala na mesa do bar, pega a arte que vou postar nos stories e divulga. Gratidão!".

Vários famosos demonstraram apoio ao ator. "Eu não sabia que ainda estava em cartaz. Realmente, não temos um guia para ver todas as peças que estão em cartaz, isso nos prejudica muito!", afirmou Malu Galli. "Cara, é muito real isso de não saber onde procurar as peças em cartaz no Rio. Passo por isso sempre! Vou te assistir essa semana", postou Karla Tenório. "Venham! Esse trabalho é uma preciosidade", comentou Renato Livera.

"Sidarta"

Livremente inspirado no livro homônimo de Hermann Hesse (Prêmio Nobel de Literatura), o espetáculo narra a jornada do protagonista em busca de si mesmo e aborda temas como budismo, filosofia e mais. O monólogo fica em cartaz até o dia 15 de dezembro, no Teatro Ipanema. As sessões acontecem às

quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia).

De acordo com a sinopse, "nessa história acompanhamos Sidarta, inteligente filho de Brâmane, a deixar a casa dos pais. Seguido por seu melhor amigo Govinda, ambos aderem aos Samanas, vertente espiritual que busca a iluminação através da mortificação do corpo. Em seguida, desconfiado e desiludido com doutrinas, Sidarta, conhece o próprio Buda e dele também se afasta, determinado a encontrar seu próprio caminho ou a morte".

"Estabelece relação com uma cortesã da cidade, torna-se comerciante, embrenha-se no vício e no materialismo para novamente deixar tudo para trás e retornar à simplicidade, junto a um barqueiro que se revela um mestre e amigo. Continuamente, encontramos ao longo do texto dramaturgias de aprisionamento e libertação, que descortinam suas ilusões e aprofundam sua subjetividade".