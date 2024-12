Alane Dias - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 13:52 | Atualizado 02/12/2024 13:53

Rio - A ex-BBB e musa da Grande Rio, Alane Dias, de 25 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais após um usuário no X (antigo Twitter) sugerir que uma "ex-BBB desclassificada" teria sido antipática e destratado pessoas durante o evento na Cidade do Samba, em celebração ao Dia Nacional do Samba.



A publicação levantou especulações entre os internautas, e Alane, que estava presente no local, foi marcada no post. Sem hesitar, a influenciadora apareceu para desmentir as acusações e ironizar os comentários.



"Vidas, nem percam o tempo de vocês me marcando. Eu falo com todo mundo e não fui desclassificada do programa. Tentem achar outro defeito, porque antipatia não é um deles hahaha", respondeu.



Musa da agremiação de Duque de Caxias, a atriz se prepara para cruzar a Sapucaí com o enredo “Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, uma homenagem à rica cultura paraense.