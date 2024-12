Maíra Cardi via Instagram - Reprodução Instagram

Publicado 02/12/2024 13:11 | Atualizado 02/12/2024 13:17

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho com Thiago Nigro, de 34, nesta segunda-feira (2). Em um vídeo publicado no Instagram, a coach aparece contando a novidade ao empresário, mais conhecido como Primo Rico.

"Toda honra e glória a Ele. Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia! Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação", escreveu.

A influenciadora relatou que não estava ovulando. "Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o 'carinha feliz'. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe! Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o 'carinha feliz'. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado impossível".

Por fim, a coach de emagrecimento considerou a gestação um milagre: "Mais detalhes continuarei compartilhando na rede vizinha. Mas o mais importante é: nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus", finalizou.

Thiago e Maira se casaram em agosto de 2023, após cinco meses de namoro. Influenciadora já é mãe de Lucas, de 22 anos, e Sophia, de 6.