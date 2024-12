Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução do Instagram

Publicado 03/12/2024 08:21

Rio - Sophie Charlotte e Xamã curtiram um dia de praia em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira (2). De biquíni, a atriz exibiu as curvas e posou toda sorridente para uma foto coladinha com o amado. De sunga, o cantor também deu um show de boa forma. O registro foi compartilhado pelo artista no Instagram.

No último domingo (1º), os atores visitaram Gilberto Gil e a mulher, Flora. "Domingo com amigos e risadas e resenhas na Bahia", escreveu Flora na legenda de uma foto em que todos apareciam juntos. Sophie agradeceu: "Muito obrigada Flora, amamos demais".

Sophie e Xamã se aproximaram nos bastidores da novela "Renascer", da TV Globo, onde interpretaram os personagens Eliana e Damião. Eles assumiram o namoro em julho deste ano. Desde então, os dois compartilham alguns momentos juntos com os fãs nas redes sociais.