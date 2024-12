Jéssica Ellen - Reprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 12:03 | Atualizado 03/12/2024 12:29

Rio - Jéssica Ellen, de 32 anos, homenageou o filho Máli Dayo, que completou dois anos, nesta terça-feira (3), através do Instagram. A atriz, que não mostra o rosto do menino ao público, celebrou o dia especial com registros de quando estava grávida do primogênito, fruto da antiga relação com o ator Dan Ferreira.

"2 anos do meu neném, Máli Dayó. O tempo voa e a vida é imensa! Meu filho, mamãe te ama! Você é meu príncipe, meu neném, meu amor! Que Oxum, Oyá, Xangô, Oxaguian, Ossain e Yemanjá, sigam abençoando sua vida. Que pelo dia de hoje, Ogum esteja sempre a frente nas batalhas em seu caminho. Ser sua mãe é uma benção. Te amo, te guardo e te cuido. Feliz aniversário", declarou.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Feliz vida, Mali! Que Ogum traga muitas vitórias pra sua vida! Saúde e felicidades sempre, lindão", disse um. "Que Deus abençoe e ilumine todos os passos do seu neném", afirmou outro. "O tempo está passando tão rápido", comentou outro fã.