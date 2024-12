Vídeo! À espera do primeiro filho, Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram decoração de Natal - Reprodução de vídeo / Instagram

Vídeo! À espera do primeiro filho, Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram decoração de NatalReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/12/2024 11:54

Rio - A decoração de Natal da casa de Ludmilla e da mulher Brunna Gonçalves, que estão à espera do primeiro filho, já está pronta. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (2), a cantora e a dançarina compartilharam um vídeo mostrando que entraram no clima natalino.

fotogaleria

"Que o espírito do Natal encha nossos corações de amor, alegria e esperança, iluminando os caminhos para que nossos sonhos se tornem realidade. Para nós, esse será ainda mais especial", escreveu Brunna na legenda da publicação. "Família", respondeu Lud nos comentários da publicação, com um "emoji" de coração.No registro, o casal abre às portas da casa e mostram a sala de estar toda decorada. A árvore de Natal, com enfeites vermelhos e borboletas douradas, ganhou bolinhas personalizadas com os nomes das futuras mamães. Mas o destaque ficou para o enfeite escrito "Numababy", que faz referência ao nome do show de Lud, "Numanice".Vale lembrar que Lud anunciou a gravidez da mulher durante a turnê "Numanice 3" , em 9 de novembro. Em um um vídeo exibido no telão durante a apresentação, a cantora aparece pintando um quadro, enquanto Brunna realiza uma dança suave. Aos poucos, a pintura de Ludmilla transforma-se na imagem de um bebê. No momento em que a gravidez é revelada, as cores tomam conta da tela, representando a chegada de uma nova fase para as duas.