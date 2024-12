Marido de Adriane Galisteu reage à declaração da apresentadora sobre Ayrton Senna - Reprodução / Instagram

Marido de Adriane Galisteu reage à declaração da apresentadora sobre Ayrton SennaReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 10:53

Rio - O marido de Adriane Galisteu, o empresário Alexandre Iodice, utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (2), para reagir a declaração da apresentadora sobre o ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, que morreu em 1994. O antigo relacionamento voltou a ser assunto com o lançamento da minissérie "Senna", da Netflix.

fotogaleria

"Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida. Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho", comentou o empresário, ao compartilhar o desabafo da apresentadora de "A Fazenda", da Record, com quem é casado desde 2010. Eles são pais de Vittorio, de 13 anos. "Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida. Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho", comentou o empresário, ao compartilhar o desabafo da apresentadora de "A Fazenda", da Record, com quem é casado desde 2010. Eles são pais de Vittorio, de 13 anos.

A publicação de Galisteu ocorreu após a minissérie ser alvo de críticas. O público questionou a breve aparição da apresentadora, que namorava com o piloto na época do acidente, em comparação ao tempo de tela dado ao romance de Ayrton com Xuxa Meneghel. "A história do Ayrton é muito maior que a minha relação com ele", publicou Adriane.