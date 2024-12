Tiago Iorc e a namorada, Duda Rodrigues - Van Campos/ Agnews

Rio - Duda Rodrigues anunciou nas redes sociais, na segunda-feira (2), o término do relacionamento com o cantor Tiago Iorc. A relação, que teve início em 2019, chegou ao fim sem que detalhes ou motivos fossem revelados por ambas as partes. Segundo a comunicadora, o término ocorreu há algum tempo, mas só foi trazido ao público agora após ser procurada por um portal de notícias.

"Bom, aos que se conectam: eu estou bem. Mesmo. Nos últimos tempos, terminei um relacionamento", afirmou. Ela também revelou que a separação resultou em mudanças significativas em sua vida. "Me mudei de casa. Muita coisa mudou aqui dentro. E tem sido bom. Sinto minhas escolhas cada vez mais alinhadas com os valores que considero essenciais na minha vida. E também me sinto cada vez mais cercada por pessoas alinhadas com esses valores e fiéis a elas mesmas", explicou.



Ainda durante o relato, Duda falou sobre a curiosidade que o tema desperta, mas enfatizou a importância de focar na própria vida. "Aos curiosos: eu entendo. Às vezes também sinto esse tipo de curiosidade. Inclusive sei que o tema 'relacionamentos' geralmente desperta esse sentimento. Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês. Tenho certeza que isso trará mais benefícios. E sei que a vida de vocês – assim como a minha – está passando", escreveu.



Ela finalizou com uma reflexão. "Aos que se conectam, aos curiosos e aos que não se importam: que nesse breve tempo que todos temos por aqui, nossas decisões possam ser um reflexo daquilo que acreditamos. Uma vida linda pra gente. Vou lá estender os lençóis. Porque a vida real é bem diferente das idealizações que a internet cria", concluiu.



Tiago Iorc, conhecido por manter sua vida pessoal reservada, ainda não se pronunciou sobre o término. O cantor havia comentado em 2023, em entrevista ao Gshow, que estava "casadão" e morando com Duda em São Paulo durante a pandemia.