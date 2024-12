Ferrugem - reprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 16:01 | Atualizado 03/12/2024 18:40

Rio - O cantor Ferrugem compartilhou em suas redes sociais uma conquista marcante na vida dele. Após adotar uma rotina com exercícios físicos e dieta equilibrada, ele perdeu 34,8 quilos de gordura e ganhou dois quilos de massa magra. O acompanhamento médico foi essencial para esse resultado.

O endocrinologista Rainer Moreira, que cuida de Ferrugem e da esposa, Thaís, destacou a evolução. "Caiu colesterol, caiu triglicerídeos, caiu insulina, liptina, perdeu 34,8 kg de gordura e ganhou quase 2 kg de músculo", afirmou o médico.A decisão de mudar os hábitos começou em 2019, quando Ferrugem enfrentou problemas de saúde. Em fevereiro daquele ano, ele precisou cancelar shows em Olinda (PE) e São Carlos (SP) após passar mal. Na ocasião, o cantor usou as redes sociais para explicar o que aconteceu e fez um apelo sincero aos fãs."Descobri que a saúde não está tão linda assim e que preciso me cuidar. Tenho que perder um mínimo de 32 quilos [...] recuperar a saúde, porque ainda tenho muito para mostrar e isso será feito. Vocês me ajudam?", escreveu ele no Instagram.Além de lamentar o cancelamento dos shows, Ferrugem reforçou sua vontade de melhorar para continuar cantando. "Peço perdão a todo público de São Carlos e Olinda que tanto me esperavam e prometo em breve divulgar uma nova data para o nosso encontro. Amo vocês, cantar é a minha vida, mas para isso preciso de saúde", desabafou.