Luana Piovani - reprodução Instagram

Luana Piovanireprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 16:49 | Atualizado 03/12/2024 18:42

Rio - Luana Piovani foi vista na praia, neste fim de semana, ao lado do filho, Dom, 12 anos. Durante o momento de lazer, a atriz chamou a atenção de um grupo de fãs que insistiam em filmá-la.



fotogaleria

"Vocês já vieram aqui, tiraram foto. Tá chato. Tá? Obrigada", declarou a atriz em um vídeo gravado no local e que viralizou nesta terça-feira (3). Luana está no Brasil cumprindo agenda de trabalho. O vídeo registrado reforçou o pedido por mais privacidade em sua vida pessoal, especialmente quando acompanhada de seus filhos.Além de Dom, Piovani é mãe dos gêmeos Bem e Liz, frutos do casamento com o surfista Pedro Scooby.