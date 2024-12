Marcos Frota - Reprodução / Instagram

Rio - O ator Marcos Frota, 68 anos, viralizou nesta semana após participar do podcast Respeitável Cast, dedicado à arte circense. Proprietário do Marcos Frota Circo Show e com experiência como trapezista, o artista usou o espaço para expressar indignação com a recorrente comparação entre picadeiros e o Congresso Nacional, uma associação que ele considera ofensiva e desrespeitosa.



"Limpa a boca para falar de circo na minha frente, hein? Ficam contando piadinha de circo, mas sabem quantos empregos diretos e indiretos os circos geram?", disse Frota. "Quer ver o povo de circo chateado? É quando dizem que o Congresso brasileiro é um circo. Isso é uma humilhação, uma ofensa tão grande...", lamentou o ator, que já interpretou papéis icônicos na TV, como o Tonho da Lua de "Mulheres de Areia" (1993).



O ator destacou que a associação de políticos com palhaços também desvaloriza o trabalho dos artistas. "Falar que um deputado é um palhaço? Ninguém sabe o que é levantar de manhã cedo, pintar a cara, passar o domingo inteiro com a cara pintada e alegrar os filhos dos outros. Palhaço é com P maiúsculo, é o artista maior, é o responsável pela permanência e pela eternidade do circo", declarou.



"Qualquer geração, em qualquer país do mundo, sabe o que é um palhaço, um clown. Então, limpa a boca para falar do circo brasileiro", completou.



No vídeo que circula nas redes sociais, ele fez um apelo direto. "Parem de comparar qualquer questão política com qualquer artista circense. Respeita! Vá a um circo e vá ver o que esse cara está fazendo, o quanto ele vai divertir você, vai te emocionar e vai despertar esperança em você. Pare de comparar política com circo".



O desabafo do ator repercutiu entre personalidades da classe artística, que manifestaram apoio ao seu discurso. "Tenho muito carinho e respeito pelo artista circense. Fiz muito show em circo, conheci famílias incríveis e espetáculos de emocionar. Sou admiradora dessas famílias. Vivem da arte e pela arte", disse Eliana. "Amo o circo e os circenses", comentou Elizabeth Savalla. "Quem dera que todos que falam isso de palhaço fossem realmente palhaços de verdade. Só assim o mundo seria mais puro, alegre e divertido! Ser palhaço é ser digno de toda a felicidade", opinou Tirullipa