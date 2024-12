Matt Smith desembarca em Guarulhos - Araujo / Agnews

Publicado 04/12/2024 10:04

Rio - Matt Smith, de 42 anos, está em solo brasileiro. Intérprete de Daemon Targaryen em "House of the Dragon (A Casa do Dragão)", o ator britânico desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (4). Na ocasião, o astro usava um look preto, óculos escuros.

Conhecido também por seus trabalhos em "The Crown" e "Doctor Who", Matt está no país para participar da CCXP 2024, maior festival de cultura pop do mundo, que acontece desta quinta-feira (5) a domingo (8), no São Paulo Expo.