Ivete Sangalo esquece de citar Ludmilla em discurso e se explicaReprodução do Instagram

Publicado 04/12/2024 08:35

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, foi consagrada vencedora na categoria Axé/Pagodão do ano , do Prêmio Multishow, que aconteceu nesta terça-feira (3), no Rio, pela música "Macetando", em parceria com Ludmilla. No palco, a cantora falou sobre a conquista, mas esqueceu de citar a funkeira.