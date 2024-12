Andressa Urach e Cassiano França - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 21:59

Rio - Andressa Urach e Cassiano França fizeram tatuagens para comemorar o primeiro dia de namoro. A estrela pornô tatuou o nome no affair no braço. O criador de conteúdo erótico fez o mesmo, colocou o nome e o sobrenome da amada na mesma região do corpo. A novidade foi contada por meio de um vídeo postado no Instagram na noite desta quarta-feira (4).



"Até que o CAPs nos separe!", brincou Andressa em referência aos Centros de Atenção Psicossocial. Ela ainda disse que estava apaixonada. "Um dia de namoro. Mamãe se apaixonou. O pai tem nome: Cassiano", continuou ela.



Horas antes, Cassiano explicou por meio de um vídeo em que a pornô mostra suas habilidades com a sua língua bifurcada, o que a faz tão especial. "Ela tem seus dons", elogiou ele, ganhando uma declaração a altura de Andressa. "Seu gostoso", retribuiu ela no comentário do vídeo.



Questionado por seus seguidores se iria parar de gravar os seus conteúdos, já que Andressa assumiu que é ciumenta, Cassiano afirmou que não mudará sua rotina profissional.



O novo romance acontece três semanas depois de Andressa ter sido fotografada em clima de romance, com troca de muitos beijos, com Mari Ávila. Na ocasião, as duas circularam de mãos dadas na casa noturna na Vila Olímpia, em São Paulo, e divulgaram registros curtindo a noitada.