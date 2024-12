Gracyanne Barbosa no documentário Belo: Perto Demais da Luz - Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa no documentário Belo: Perto Demais da LuzReprodução/Globoplay

Publicado 04/12/2024 21:33 | Atualizado 04/12/2024 21:36

Rio- Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor Belo, revelou detalhes sobre o fim de seu casamento de 16 anos com o pagodeiro. A influenciadora desabafou sobre o sofrimento que viveu durante sua união com Belo, incluindo um episódio de traição relacionado a um imóvel que compraram juntos.