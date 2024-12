Chef de cozinha comparou eliminações de ’A Fazenda’ e do ’MasterChef’ - Reprodução/Youtube

Chef de cozinha comparou eliminações de ’A Fazenda’ e do ’MasterChef’Reprodução/Youtube

Publicado 04/12/2024 19:58

Rio - Fernando Presto comparou a eliminação de "A Fazenda 16" com a saída do "MasterChef Brasil". O ex-peão esteve na nona edição do programa exibido na Band e disse que enfrentou um quadro depressivo após deixar o reality culinário.

fotogaleria "Minha família falou que estou muito mais leve com a saída de 'A Fazenda' do que fui no 'MasterChef'. [Na época], eu entrei em um processo de depressão muito grande. Eu saí extremamente depressivo, comecei a beber horrores, passava sete dias bêbado, tem semanas da minha vida que eu não lembro, porque entrei em uma depressão profunda", afirmou durante entrevista ao "Selfie Service".

O chef de cozinha descreveu que o período mais difícil durante o programa culinário foi o isolamento causado pela pandemia de Covid-19. "Era severo o confinamento, bem mais complicado, você saia para gravar, pegava o celular, mas não tinha contato humano, você dorme e acorda trancado no hotel. A cabeça vai ficando meio desregulada."