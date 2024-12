Marcela Mc Gowan e Luiza Martins - Reprodução/Instagram

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 18:06 | Atualizado 04/12/2024 18:13

Rio - A cantora Luiza Martins compartilhou momentos emocionantes sobre sua relação com Marcela Mc Gowan, O casal, que está junto desde 2020, ficou noivo em 2023 e é conhecido por declarações de amor mútuo.



fotogaleria

Durante a entrevista ao Gringa Cast, programa apresentado por Renato Ray e gravado na Flórida, Luiza falou sobre o papel de Marcela em sua vida. “Ela é minha família. Minha companheira. Minha melhor amiga. Ela é a pessoa por quem sou apaixonada. Minha dupla”, disse a cantora.A conexão entre as duas ficou evidente em outras falas de Luiza. "É a primeira pessoa a quem eu conto tudo, a primeira que vejo quando abro os olhos. Ela é a pessoa número um da minha vida. Meu amor, minha paixão, minha companheira. Não quero mais saber como é o mundo sem ela", destacou.O casal celebrou o noivado de forma especial e criativa. Em agosto de 2023, Luiza pediu Marcela em casamento no parque do Harry Potter, em Orlando. Em novembro do mesmo ano, Marcela retribuiu o gesto com um pedido no mesmo local.