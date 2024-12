Bia Miranda rebate acusações de que tenha inventado gravidez - Reprodução/Instagram

04/12/2024

Rio - Bia Miranda, 20 anos, compartilhou, nesta quarta-feira (4) algumas mensagens de seguidores duvidando que ela esteja mesmo grávida, já que sua barriga segue reta e, até agora, não tem volume de gestação. Ela ainda compartilhou imagens do exame de ultrassonografia, com a data de hoje, para mostrar o bebê que espera.

"Gente, a barriga nunca cresce (risos), já faz uns meses que ela está grávida e nada de crescer", disse uma pessoa.

"Com lipo, até eu fico transparente", comentou outra. Bia compartilhou os comentários e rebateu: "Nunca fiz lipo. Doze semanas e quatro dias com a barriga chapadinha".

A ex-participante de A Fazenda ainda explicou por que quase não tem falado da gravidez em suas redes sociais. Ela já é mãe de Kaleb, que fará seis meses nesta quinta-feira (5), fruto do casamento com DJ Buarque, e agora espera um filho de Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto

"As pessoas são maldosas e nessa gravidez eles estão pegando pesado, não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chega, né", desabafou. Ela afirma que está com 12 meses e 4 semanas de gestação.



Bia falou que na gravidez de Kaleb também ficou assim. "Minha genética é assim. Tive barriga pequena. Minha barriga murchou na hora que eu pari e o pessoal falou que eu fiz lipo, que a médica fez lipo em mim na sala de parto. Foi uma invenção de coisa. Nunca mexi na minha barriga, a única coisa que tenho é meu silicone e botox na cabelo, cabelo e dente. Lipo na barriga, nada disso eu tenho", completou.