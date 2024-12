Marília Gabriela opina sobre programa de Blogueirinha - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 20:00 | Atualizado 04/12/2024 20:01

Rio - Blogueirinha apresenta há cerca de três temporadas no YouTube, o programa "De Frente com Blogueirinha", onde entrevista personalidades e celebridades. A atração, amplamente comentada nas redes sociais, é considerada uma reprodução do "De Frente com Gabi", comandado por Marília Gabriela no SBT entre 1998 e 2015.



Em entrevista ao jornalista Paulo Gonçalves, da RTN TV, Marília Gabriela revelou a reação que teve ao descobrir a existência do programa da Blogueirinha. "Sei que ela pegou [o programa], no começo não acreditei que ela pegou o nome do programa e depois entendi que ia levar como homenagem".



Theodoro Cochrane, filho de Marília e seu parceiro na peça. "A Última Entrevista de Marília Gabriela", esteve presente na conversa e revelou que a mãe nunca assistiu ao programa da influenciadora. Ele também afirma que o conteúdo atual é bem diferente do que a mãe apresentava.



Marília ainda revelou um episódio recente envolvendo Blogueirinha. "Ela foi assistir ao teatro recentemente, mas não ficou para falar comigo. Blogueirinha, fique só de frente, mas não faça perguntas", disse com bom humor.



O corte da entrevista viralizou nas redes sociais, e Blogueirinha usou sua conta no X para reagir. "Não merecia essa humilhação, nunca fiz nada pra eles", escreveu, acompanhado de um emoji de choro.