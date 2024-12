Danielle Winits desabafa sobre ex, Jônatas Faro e afirma que André Gonçalves é ótimo 'paidrasto? - Reprodução / Instagram / Internet

Publicado 04/12/2024 19:25 | Atualizado 04/12/2024 19:27

Rio - Danielle Winits, de 50 anos, compartilhou detalhes da vida pessoal em uma entrevista ao podcast "Desculpa Alguma Coisa". Ao relembrar os três casamentos e refletir sobre as diferentes dinâmicas familiares que construiu ao longo dos anos, a atriz destacou o papel importante do atual marido, André Gonçalves, na vida dos filhos dela.

Danielle foi casada com Cássio Reis, pai de Noah, de 16 anos, e com Jônatas Faro, com quem teve Guy, de 13. Atualmente, ela está em um relacionamento há quase oito anos com André Gonçalves, mas o casal não tem filhos juntos.



Quando questionada sobre sua relação com os ex-maridos, a atriz foi honesta: "Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso (risos). Eu gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena."



Danielle ressaltou a importância de André Gonçalves no dia a dia de Guy. "Eu tive sorte de encontrar um companheiro, o Guy tinha cinco anos. Vai fazer oito anos [que estou com o André]."



O relacionamento entre Danielle e André passou por altos e baixos, incluindo uma breve separação em 2023, antes da participação dele no reality show “A Fazenda”. "Eu não acreditava que aquele lugar seria para ele. De fato, não era. Pronto, falei. Nós estávamos com outras questões e foi mais uma coisa para que a gente desse um tempo. Não foi falta de amor. Temos uma família. Ele é um ‘paidrasto’ para o Guy", declarou ela, afirmando que acredita no casamento e que se vê velhinha ao lado de André.