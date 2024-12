Anitta - reprodução Instagram

Publicado 04/12/2024 18:52

Rio - No Prêmio Multishow 2024, Anitta foi a grande homenageada e conquistou os troféus de Clipe TVZ e Funk do Ano, além de ser a primeira artista a receber o inédito Troféu Vanguarda, que celebra sua trajetória de sucesso nacional e internacional.



A cantora usou as redes sociais para agradecer pela noite e refletir sobre sua jornada. "Receber essa homenagem no meu país tem a mesma importância de qualquer prêmio internacional que eu faça parte. Meu coração está cheio de gratidão a todos que fizeram parte da minha história. Ser considerada vanguarda com apenas 31 anos é reflexo de uma trajetória curta, mas de muita dedicação, foco e persistência”, escreveu.Durante seu discurso, Anitta abordou temas como humildade, solidão e pioneirismo, compartilhando as dificuldades de trilhar novos caminhos: "Há 10 anos, ninguém no Brasil diria que o que fizemos era possível, ninguém diria que seria eu a pessoa a chegar lá. [...] Reconhecer sua luta com respeito e gratidão a tudo que veio antes é um ato de humildade".Ela destacou a solidão enfrentada ao insistir em ideias nas quais só ela acreditava: 'Muitas vezes, eu precisei silenciar tudo em minha volta pra escutar o que eu mesmo pressentia, enquanto todos diziam o contrário".Anitta finalizou sua mensagem com um aviso: apesar das expectativas, ela se sente livre para escolher o caminho que quiser, surpreendendo ou não. "Estou livre, mas não por que já conquistei o inimaginável. Estou livre por que decidi estar. Agora estou. E que venha o que tiver que vier, seja isso um GRANDE TUDO [...] ou um grande NADA.”