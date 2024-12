Eliezer via Stories - Reprodução Instagram

Publicado 04/12/2024 16:58

Rio - Eliezer apareceu, nesta quarta-feira (4), e contou que a filha mais velha, Lua, de quase dois anos, tem dado forças a ele e a Viih Tube, depois que o caçula, Ravi, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em São Paulo . O influenciador mostrou momentos da pequena, e relatou o que a família e amigos tem feito, para que a primogênita não sinta tanto com a ausência dos pais.

"No meio de toda essa tempestade, o que tem segurado eu e a Viih é ver a nossa pequena bem e feliz. A gente liga de vídeo para ela e ela pede para ver o neném irmão. Isso enche nosso coração de amor", declarou.

Eliezer também relatou que os vizinhos estão ajudando a manter Lua distraída. "Uma coisa muito bonita que aconteceu foi que nossos vizinhos começaram a criar eventos dentro de suas casas para nos ajudar e fazer com que a Lua não sentisse tanto a nossa ausência em alguns momentos. Obrigado, vizinhos, sem palavras para agradecer".

O ex-BBB também aproveitou para agradecer a sogra, Viviane. "No meio disso tudo, avó da Viih (mãe da Viviane), teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no último sábado e acabou sendo internada. Viviane teve que voltar para Sorocaba para cuidar da mãe, mas ela sempre se divide em dez para estar com a gente", contou.