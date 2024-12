Marieta Severo visita casas construídas no Retiro dos Artistas após doação dela - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 20:09

Rio - Marieta Severo esteve no Retiro dos Artistas para conferir como ficaram as três casas construídas com o dinheiro doado por ela e por Marcelo Caruso, filho de Iris Bruzzi. Nesta terça-feira (3), a atriz visitou as instalações, que foram montadas no formato studio.

No Instagram, o Retiro dos Artistas compartilhou detalhes da visita de Marieta. Em um dos vídeos publicados no perfil, a atriz fala sobre a importância das novas casas. "Era uma casa grande, que estava caindo aos pedaços, mas que, com a arte toda deles, viraram três casinhas. É tudo feito visando a dignidade, o conforto, o carinho... esse é o pensamento de todos aqui no Retiro", disse.

Sobre o trabalho feito no Retiro dos Artistas, Marieta celebrou: "e o mais bonito é que são artistas que a vida inteira deram para nós prazer, alegria, emoções, sensações... que são os músicos, escritores, os atores, os diretores, todos que vivem disso e que vão ter aqui então o reconhecimento disso", completou.

As três casas, feitas a partir de uma única, são em formato de studio, o clássico kitnet. Todas são equipadas com sofá, televisão, cama, ar-condicionado, fogão elétrico, micro-ondas, banheiro, armários e geladeira.

Em uma das publicações, o Retiro dos Artistas agradeceu à atriz pelas doações. "Nossa gratidão eterna à grande atriz e amiga Marieta Severo e ao querido Marcelo Bruzzi Caruso, filho da nossa inesquecível Iris Bruzzi, que foram essenciais para tornar esse sonho realidade. Vocês nos enchem de esperança e inspiração!", escreveu.

Em seguida, informou que uma das novas casas, inclusive, já está habitada. "Já temos o primeiro morador instalado, o incrível Luiz Felipe, um grande baterista que agora faz parte dessa nova etapa no Retiro. Estamos ansiosos para acolher os próximos! Obrigado a todos que ajudam a construir essa história de cuidado e amor pelos nossos artistas", finalizou.