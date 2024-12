Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 19:07

Rio - Bruno Gagliasso participou de uma gravação para o canal "Porta dos Fundos" nesta quarta-feira (02) e aproveitou a bancada do cenário para brincar sobre a possível substituição no quadro de apresentadores do "Jornal Nacional".

fotogaleria A ideia foi sugerida em postagem compartilhada nas redes sociais. No registro, o ator aparece ao lado de Giovanna Ewbank. "William e Renata estão de férias. A gente vai tocar os trabalhos por aqui. Boa noite", escreveu. "BOA NOITE", respondeu a mulher de Bruno nos comentários.

Os seguidores não perderam a chance e entraram na brincadeira. "Não sei nem o que esperar", disse uma internauta. "Amei a troca", afirmou outra. "E eu achando que já era hora da musiquinha do plantão", escreveu uma terceira.