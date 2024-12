Anitta revela que não foi autorizada por Sam Smith a lançar clipe gravado juntos - Reprodução / Instagram

Anitta revela que não foi autorizada por Sam Smith a lançar clipe gravado juntos Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 17:32

Rio - Anitta, de 31 anos, revelou que o clipe gravado em parceria com Sam Smith ainda não foi autorizado pelo cantor britânico. Durante uma entrevista recente, Anitta foi questionada sobre a possibilidade de o vídeo ser lançado no Carnaval e a cantora abriu o jogo.



"Tem que pedir para ele autorizar, se ele autorizar a gente libera", disse ela ao Massa FM.



A música em questão é "Ahi", a 14ª faixa do álbum "Funk Generation", que conta com 15 canções em português, inglês e espanhol. A composição tem Anitta e Sam Smith como coautores.



Vale lembrar que no início do ano, Anitta havia anunciado que Sam Smith tinha cancelado o lançamento da faixa, o que levou a mudanças nos planos de divulgação do álbum. Na época, a cantora explicou a situação em suas redes sociais: "Essa entrevista foi dada mês passado. Ele cancelou o lançamento. Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver a data vocês saberão. Não vai atrasar muito. Todo o resto já está pronto. Amo vocês".



Apesar do contratempo, a faixa foi lançada e integra o álbum. No entanto, o destino do clipe gravado pela dupla permanece incerto.