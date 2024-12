Deborah Secco e Maria Flor - reprodução Instagram

Publicado 04/12/2024 15:45

Rio - Deborah Secco compartilhou registros especiais ao lado de Maria Flor para comemorar os 9 anos da filha nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Em suas redes sociais, a atriz relembrou o momento do nascimento da menina e refletiu sobre o impacto da maternidade em sua vida.





"Hoje é o seu dia. E desde o seu primeiro segundo de vida, há 9 anos, você mudou tudo. Você mudou o mundo… Lembro do seu cheiro quando te colocaram no meu colo pela primeira vez… Lembro do seu olhinho abrindo e me olhando… Da sua mãozinha me encostando… Lembro que ali tudo parou. Parou e para até hoje", escreveu Deborah.



A atriz também falou sobre a conexão que construiu com Maria Flor ao longo dos anos. Apesar dos desafios pessoais, como a recente separação de Hugo Moura, pai de Maria Flor, Deborah destacou o amor e a parceria que define sua relação com a filha. "Conversar com você é das melhores coisas que já fiz na vida. Nossas risadas… Você é disparado a pessoa mais legal do mundo. Você é o meu sol. Há nove anos, é lindo ver de perto você salvando o mundo!", declarou Deborah.



Maria Flor, fruto do casamento de nove anos entre Deborah e Hugo, segue sendo uma grande inspiração para a atriz. Ao final da homenagem, Deborah reforçou a importância de sua filha em sua vida e a admiração pelo coração generoso da menina. "Obrigada pelo seu coração puro e livre que tanto me ensina!!! Tudo pra você e por você!!! Pra sempre", concluiu.