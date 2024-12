Influenciadora compartilhou imagens com o filho - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 21:56

Rio - Bianca Andrade divulgou uma série de imagens nesta quarta-feira (04) de sua rotina com o filho Cris, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com Fred Bruno. A influenciadora costuma dividir com os mais de 19 milhões de seguidores momentos especiais ao lado do herdeiro.

fotogaleria "A minha melhor versão", escreveu na legenda.

Os internautas não pouparam elogios à relação de Bianca Andrade com o filho. "Você é tão leve como mãe! Gosto muito de assistir", afirmou uma seguidora. "Lindos! Cris está crescendo e ficando cada vez mais parecido com você", destacou outra. "Sorteia alguém pra brincar um dia com o Gudugo, por favor", pediu uma terceira.