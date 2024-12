Deniziane Ferreira exibe resultado de rinoplastia - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 15:14

Rio - Nesta quarta-feira (4), a ex-BBB Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores o resultado da rinoplastia. Após sete dias de recuperação, ela retirou os curativos e conseguiu ver a transformação no espelho. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou fotos do antes e depois.

"Hoje foi o grande dia de retirar o curativo e ver meu nariz pela primeira vez após 7 dias de rinoplastia. Estou simplesmente encantada!", disse ela. Deniziane contou que esse ainda não é o resultado definitivo. "O mais incrível é que esse ainda não é o resultado final. Apesar do inchaço, já estou apaixonada, e sei que vai ficar ainda mais lindo com o tempo".



A cirurgia, realizada no último dia 25, teve uma duração de três horas e meia. A ex-BBB explicou que o procedimento foi motivado tanto por questões funcionais, como um desvio de septo, quanto por razões estéticas.



Deniziane já havia se submetido anteriormente a uma rinomodelação com ácido hialurônico, um método temporário que precisa ser renovado semestralmente. Desta vez, optou pela mudança definitiva.



Desde que deixou o confinamento, a ex-sister vem transformando a aparência. Em maio, realizou o sonho de colocar próteses nos seios e passou por procedimentos que ressaltaram o contorno corporal e os músculos.