Beatriz Reis no Prêmio Multishow Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 13:06 | Atualizado 04/12/2024 13:10

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis interagiu com os seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), abrindo espaço para perguntas. Entre as dúvidas enviadas, a mais frequente era se ela já havia perdido a virgindade. Com bom humor, a apresentadora confirmou que ainda não teve relações sexuais e aproveitou para desmistificar as associações entre sua escolha pessoal e o estilo de roupas que costuma usar.



"Essa é a pergunta que eu mais recebo de vocês. Eu mando assim: 'vamos conversar?' e olha o que vocês me mandam. 'Já perdeu a virgindade?', 'Já liberou?'. Mas, olha, o pau acha vocês. Gente, eu não perdi ainda, muita gente não acredita, sabia?", disse.



Beatriz também aproveitou para rebater críticas que costuma receber por usar roupas consideradas sensuais. Segundo ela, o que veste não tem relação com sua escolha de seguir virgem. "Sabe o que acontece? Se eu postar uma foto, por exemplo, eu adoro usar fio dental, todas as minhas calcinhas são fio dental, vocês viram lá no BBB meus biquínis todos finos. Eu postei uma foto de fio dental e as pessoas: ‘Olha lá, já perdeu a virgindade, já não é mais virgem’. O que vocês têm contra a pessoa ser virgem e usar um fio dental? Ser virgem não tem nada a ver com você usar fio dental".



A apresentadora relembrou seu look no Prêmio Multishow 2024 como exemplo de sua preferência por roupas ousadas. "Eu adoro uma roupa sensual, vocês viram meu vestido ontem no prêmio [Multishow 2024]? Pelada, eu adoro essas coisas, mas isso não tem nada a ver com ser virgem ou não ser virgem. Você pode não ser virgem, ser virgem e usar a roupa que você quiser".



Beatriz enfatizou que, para ela, o tema não é um tabu e não entende por que tantas pessoas ficam surpresas com sua tranquilidade ao abordá-lo. "Tem gente que diz assim: 'você reage tão normal a esse assunto', e eu vou agir como? Quer que eu faça o quê? Eu sou virgem, para mim é normal, comum. No momento certo, eu sou dessas, tudo acontece como tem que acontecer, quando for minha hora de perder, quando aparecer a pessoa que eu acho que é o momento, eu vou saber", concluiu.