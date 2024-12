Maira Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 12:48 | Atualizado 04/12/2024 12:52

Rio - Maira Cardi, 41 anos, anunciou nesta quarta-feira (4) que em janeiro de 2025 colocará um ponto final em seu projeto online de emagrecimento, que tanto polemizou nos últimos anos, ao sugerir alguns tipos de jejum e dietas sem ter formação em Nutrição. A ideia é focar na sua gravidez e maternidade.

A influenciadora, que já é mãe de Sophia, do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas - está grávida do marido, Thiago Nigro - conhecido como Primo Rico.

"É hora de partir. Tudo na vida tem um início e precisa ter um fim. Eu ganho um filho daqui a nove meses, um bebê e ele precisa de dedicação plena, precisa de amor, dedicação e muita energia", iniciou.

Mesmo com o tom dramático de despedida, Maira aproveitou a oportunidade para fazer propaganda do programa que recebeu críticas de profissionais de saúde. O Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo e Mato Grosso do Sul (CRN-3) esclareceram em comunicados que Maira não é nutricionista e que suas atividades colocavam em risco a saúde e a vida das pessoas.

Muitas famosas aderiram ao projeto, entre elas: Anitta, Maiara e Maraisa e Deborah Secco são algumas.

"A morte do meu pai pelo câncer me impulsionou para criar algo que me fizesse acreditar que todos nós poderíamos viver mais e com mais qualidade", completou.

"É hora de partir, de me dedicar a outro sonho que já mora aqui dentro de mim. E é com muita gratidão que faço esse anúncio do fim da minha jornada do emagrecimento. Decidi não seguir mais por esse caminho... Daqui a três meses a minha gestação estará mais avançada e estarei vivendo inteiramente outros sonhos. Precisamos saber a hora de partir", disse.

Nos comentários, alguns seguidores lamentaram a decisão da influenciadora e outros acreditam ser uma jogada de marketing.

"Caramba... esse foi um ano revolucionário para você. Fico feliz em ter participado do Seca Você, acho que por essa nem eu, nem ninguém esperava. Estou muito feliz com a sua gravidez", comentou Andressa Ferreira, casada com Thammy.

"Excelente marketing para vender muito", escreveu uma seguidora. "Ela volta daqui a uns tempos. É só estratégia para descansar a imagem deixar os fans curiosos. Ela volta depois com um projeto novo ou outras novidades. Não é a primeira vez que ela faz isto", sugeriu outra internauta.

"Eu entendo perfeitamente você!!! Agora vc tem suporte.. pela primeira vez não precisa mais carregar o mundo nas costas. Isso é libertador! Agora se sente segura pra parar com tanta correria e sabe que ainda que pare para viver um novo sonho, estará amparada!!!! Parabéns pela família linda que estão construindo. Aproveita muito essa nova fase!!! Deus abençoe muito, cuide e proteja vocês!", comentou outra seguidora.