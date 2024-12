Júlia Foti fala sobre preparação para interpretar Adriane Galisteu na série 'Senna' - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 13:52 | Atualizado 04/12/2024 13:54

Rio - Júlia Foti, intérprete de Adriane Galisteu na série "Senna", já disponível na Netflix, compartilhou detalhes sobre o processo de preparação para viver a apresentadora na produção que retrata a trajetória de Ayrton Senna (1960–1994). Galisteu foi namorada do piloto por um ano e meio, até a trágica morte dele.



A atriz revelou que sua dedicação ao papel começou muito antes de ser escalada. "Meu plano de celular era a foto deles de mãos dadas. Olhava para aquilo todo dia, o tempo todo, mentalizando que ia dar certo", contou Júlia em uma publicação no Instagram, relembrando a fase dos testes.



Uma vez confirmada no papel, a preparação se intensificou. "Uma das coisas que mais me chamou atenção foi a caracterização. É a primeira vez que faço uma caracterização de alguém vivo. E foi pensado em cada detalhe e cada acessório. Você vê referência de roupas, está tudo minuciosamente perfeito".



Ela destacou o trabalho minucioso para alcançar a semelhança com Galisteu. "Tem a pinta certa, esconder a tatuagem, fazer microdetalhes. Acho que estou parecida (risos). Eu acho que todo o elenco está muito parecido. A Adriane Galisteu está muito legal."



Para incorporar a personalidade da apresentadora, Júlia mergulhou no livro "Caminho das Borboletas", escrito por Galisteu seis meses após a morte de Senna, e revisitou entrevistas e aparições em podcasts e jornais da época.



Curiosamente, a mudança no visual da atriz também teve um papel crucial na conquista do papel. "Quando surgiu o teste para viver a apresentadora, eu tinha acabado de ficar loira de novo. Pela primeira vez, me arrisquei a usar megahair (eu tinha um certo preconceito). E isso só aconteceu porque o salão que eu frequento sugeriu uma parceria. Talvez se eu continuasse ruiva, não veriam minhas semelhanças com Dridri", contou.