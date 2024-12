Stepan Nercessian - Reprodução/Instagram

Stepan NercessianReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 14:30

Rio - Stepan Nercessian, 71 anos, está em cartaz até domingo (8) no Rio no musical "O Rei do Rock", protagonizado por Beto Sargentelli, que interpreta Elvis Presley. O espetáculo com curta temporada tem ingressos populares, que vão de R$ 2,50 a R$ 5 como parte das atrações comemorativas da reinauguração do Teatro João Caetano, no Centro.

O veterano dá vida ao Coronel Parker, empresário polêmico do artista. "Foi uma experiência muito boa me aproximar tanto do repertório, da vida do Elvis Presley, que era um artista que eu já admirava muito, e, de repente, ver esse texto tão bem escrito pelo Beto e tão bem interpretado por ele. A impressão é que tenho uma convivência íntima com Elvis Presley, com a história da vida dele, e fazer o coronel Tom Parker, que é o controvertido empresário do Elvis, foi uma coisa muito interessante de abordar", contou.

Stepan explica que precisou refletir sobre a melhor forma de abordar o personagem, já que ele era odiado por muitos fãs do astro por querer controlar todos os shows e impedir que ele viajasse em turnê internacional. "Não queria fazer só um vilão, né? Porque, na verdade, ele amava o Elvis do início, a relação ficou ruim depois, mas no começo ele foi um cara que teve uma visão. Falou: 'esse cara aí é um gênio, vou levar ele e vou ganhar dinheiro com ele'", complementa.

O ator diz que fica encantado com os atores de musicais que cantam, dançam e trocam de roupa em fração de segundos. "É um exemplo de profissionalismo. Cantam muito bem - qualquer um poderia ter uma carreira solo de cantor - e a vida deles é muito sacrificada, tem muito desgaste físico, mental, tem que estar com a voz em dia, com o corpo em dia, é um gênero muito desafiador", contou.

Além do teatro, Stepan está no ar no streaming na série "Os Quatro da Candelária", da Netflix e também na quarta temporada de "1 Contra Todos", que ganhou mais destaque pelas suas três indicações ao Emmy Internacional e também pela história.

"Acabei de filmar o filme de terror chamado 'Dentes Velhos', que deve estrear ano que vem, estou fazendo a nova temporada de 'Arcanjo Renegado'", diz.

'Não faço novela porque ninguém me convida'

Apesar de estar bastante ativo, o ator admite que sente falta de atuar em novelas e de ver outros artistas mais experientes fazendo o mesmo.

"Acho que em relação em oportunidade aos atores com mais de 60 anos é bom lembrar que hoje a televisão está com um elenco negro maravilhoso, mas se não tivesse reclamado, denunciado e reivindicado a participação dos negros na TV, nada disso teria acontecido. As coisas só andam quando você dá um grito. Antes que aconteça uma coisa mais grave de eliminação dos atores mais velhos, é bom dar grito agora para os autores começarem a pensar. Só eles é que ganham. Quando nas novelas tem atores experientes sempre dá um brilho maior", opina.

A mais recente atuação de Stepan em novelas aconteceu em 2022 em "Quanto Mais Vida, Melhor!", da Globo.

"Não faço novela porque ninguém me convida, não é uma opção. É impressionante, me chamam para fazer tudo, agora televisão para fazer novela na TV Globo é difícil, não chamam, você tem que ir, pedir e tal. Já fiz algumas vezes na vida. Mas agora estou aguardando, amar sem ser amado não é bom. É melhor você ir trabalhando com quem te chama, quem te quer. Uma hora acontece e estou pronto para fazer", desabafa.

No meio do ano, Stepan pediu seguidores nas redes sociais para conseguir papel na TV e explicou o motivo. "Aquilo foi uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, um alerta mostrando que influencer é uma coisa, ator é outra, bailarino é outro, cantor é outro. Cada um no seu quadrado, se tiver talento vai trabalhar também, agora não pode ser um critério. Tem espaço para todo mundo. Incluir você pode incluir quem você quiser, mas não pode excluir grandes artistas porque não tem vida na rede social".

Vale Tudo

O ator esteve na primeira versão da novela "Vale Tudo", exibida em 1988. Ele interpetou o motorista Jarbas, que será vivido por Leandro Firmino no remake adaptado por Manuela Dias, que deve estrear em 2025 na Globo.

"Muita gente acha que vai ser sucesso. Não necessariamente o remake de uma novela vai fazer o sucesso que aquela novela fez naquela época, tudo é muito ligado ao seu tempo", explica

"Muita gente que não era nem nascida pode ser um novo telespectador da novela. Queria fazer um remake da Seleção de 62, de 70, reviver... Não vai ter, é uma outra coisa, outro trabalho", conclui.