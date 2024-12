Sandy - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2024 13:55

Rio - No Prêmio Multishow 2024, realizado no Rio de Janeiro na terça-feira (3), Sandy abordou pela primeira vez publicamente seu novo relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade. Após 24 anos de relação com Lucas Lima, sendo 15 de casamento, a cantora revelou sua surpresa com a repercussão do romance.



"Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim", disse Sandy, em entrevista para a QUEM. A artista que tem uma longa trajetória, já tem por costume manter sua vida pessoal longe dos holofotes, mesmo sendo filha do sertanejo Xororó e famosa desde a infância.





Discrição no romance com Pedro Andrade

O namoro, que começou a chamar atenção em julho, parece estar evoluindo. Em outubro, Lucas Pasin, do UOL, relatou que Sandy e Pedro estariam cada vez mais próximos. Segundo o colunista, o nutrólogo teria repreendido amigos após o vazamento de um vídeo em que canta uma música da cantora e faz um gesto de coração. Fontes próximas ao casal confirmaram que Sandy tem visitado frequentemente a clínica onde Pedro trabalha, em São Paulo.



Apesar do interesse público, Sandy segue fiel à sua postura discreta. A cantora demonstra foco em sua vida pessoal e na retomada de sua carreira musical sem pressões externas.

Durante a entrevista no Prêmio Multishow, a artista também compartilhou detalhes sobre sua rotina atual, marcada por momentos com a família e reflexões sobre a carreira musical. "Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, viajando mais. Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso", contou a artista.