Publicado 04/12/2024 14:53

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, falou sobre a dieta que tem feito após ter engordado cinco quilos, nesta quarta-feira (4). A apresentadora contou, no Instagram Stories, enquanto pedalava em uma bicicleta, que começou uma rotina de exercícios antes das festas de fim de ano.

"Aqui estamos nós. Acordei e estou aqui na minha bike na minha sala. Apesar de ninguém notar, engordei cinco quilos desde que voltei das minhas férias na Europa. Como a gente vai ter Natal e Ano Novo, resolvi que tenho que fazer uma dieta. Se emendar tudo, vou voltar bem fora do meu peso", relatou.

Gimenez declarou que suas roupas tem ficado apertadas. "Minhas roupas não estão cabendo. Como sou bem alta, tenho 1,82 metro, distribui bem o peso, mas não quer dizer que eu não tenha ganhado. Ontem, tentei botar uma calça minha e a calça não coube", disse ela.

A artista conta que tem feito seus treinos em jejum para ajudar no processo. "O negócio é que faz uma camada no corpo inteiro e minhas roupas são bem justas. Como estamos quase nas férias, não dá para descuidar, não é mesmo? E o esquema que eu estou fazendo para perder peso é justamente o treino em jejum, está um pouco difícil, porque eu quebrei o dedo do pé, mas eu fiz uma adaptação", concluiu.