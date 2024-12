Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 16:13

Rio - Cintia Dicker revelou aos seguidores que terá um novo lar com Pedro Scooby. A influenciadora usou as redes sociais compartilhar alguns momentos especiais na antiga antes da mudança para uma casa própria adquirida junto com o surfista.

fotogaleria "Ciclos se encerram. Última noite nessa casa que vivemos momentos inesquecíveis. A 'casa da praia' vai ficar na memória de muita gente que esteve conosco em tantos momentos incríveis aqui. Passa um filme lindo na cabeça! Mas agora vamos pra NOSSA casa! Te amo, Pedro Scooby. Obrigada por ser meu parceiro, amigo, marido, seguimos juntos lado a lado para um novo ciclo que se inicia amanhã", escreveu Cintia.

Entre os registros, Cintia Dicker divulgou imagens da filha Aurora, de 1 ano e 11 meses, andando pela primeira vez. "Vivemos momentos incríveis juntos nessa casa", comentou Scooby.