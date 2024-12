Cantora recebeu homenagem da namorada após vencer premiação - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 17:42

Rio - Um dos destaques do Prêmio Multishow, Lauana Prado recebeu uma homenagem da namorada, a influenciadora Tati Dias, após faturar dois prêmios na noite da última terça-feira. A cantora venceu as categorias Hit do Ano e Sertanejo do Ano pela música "Escrito nas Estrelas".

fotogaleria "Eu não quero mostrar nosso look lindíssimo, também cansei de fazer pose pra foto. Quero mostrar pra todo mundo quem a gente é de verdade. E a gente é isso aqui. A gente pula de alegria. A gente perde a classe e não finge costume com momentos como esse que a gente viveu ontem. Você merece tudo isso. Te amo, morro de orgulho de quem você é, e AMO estar do seu lado comemorando todas essas conquistas! Você é a melhor do mundo", afirmou.

Lauana Prado e Tati Dias assumiram o namoro em junho. Desde então, a ex-participante dos realities "De Férias com o Ex" e "A Fazenda" compartilha os momentos especiais ao lado da cantora.