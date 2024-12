Alice Wegmann vive Lilian de Vasconcellos, primeira e única mulher de Senna, quando ele foi morar na Europa - Divulgação / Netflix

Publicado 04/12/2024 17:41 | Atualizado 04/12/2024 17:49

Rio - Alice Wegmann usou suas redes sociais para revelar dificuldades enfrentadas durante as gravações da série que retrata a vida de Ayrton Senna. No Instagram, a atriz publicou um vídeo que mostra cenas desafiadoras de uma gravação na praia ao lado de Gabriel Leone, que interpreta o piloto.



No vídeo, é possível ver uma forte ventania e areia sendo carregada pelo vento, dificultando o trabalho da equipe. "A cena linda que vocês viram / a cena fria que a gente filmou, socorro!!! Sofremos”, escreveu Alice na legenda, descrevendo os desafios enfrentados.Na produção, Alice dá vida a Lilian, a primeira esposa de Ayrton Senna. Lilian e Ayrton se conheceram ainda na infância, quando ele vivia no bairro do Tremembé, em São Paulo, antes de se tornar um piloto profissional. Apesar da juventude, o futuro tricampeão da Fórmula 1 já nutria o sonho de alcançar as pistas internacionais.Lilian e Ayrton se casaram em 1981, quando ele ainda estava no início de sua carreira internacional. Durante o período em que estiveram juntos, o casal viveu em Londres, onde o piloto deu seus primeiros passos no automobilismo profissional. No entanto, o casamento durou apenas oito meses, chegando ao fim em 1983.